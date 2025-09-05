Подробно търсене

Виктор Турмаков
Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори със словашкия премиер
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Tetyana Dzhefarova/Pool via AP
Ужгород, Украйна,  
05.09.2025 17:31
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори със словашкия премиер Роберт Фицо по време на днешното му посещение в западния украински град Ужгород, предаде Ройтерс.

„Важно е, че водим този диалог. Ще го продължим“, заяви Зеленски, цитиран от украински медии.

По-рано словашката новинарска агенция ТАСР отбеляза, че това е първата двустранна среща на Фицо със Зеленски в Украйна. Очаква се резултатите от срещата да бъдат представени от двамата лидери по-късно на съвместна пресконференция.

Словашката делегация в Ужгород включва вицепремиера и министър на икономиката Дениса Сакова и външния министър Юрай Бланар, докато Зеленски е придружен от украинската министър-председателка Юлия Свириденко.

Фицо се среща със Зеленски скоро след завръщането си от Китай, където във вторник преговаряше с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин Фицо обяви, че ще повдигне пред Зеленски въпроса за украинските удари по петролната инфраструктура.

