Подробно търсене

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви, че приветства процеса, започнат по време на преговорите в Аляска

Светослав Танчев
Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви, че приветства процеса, започнат по време на преговорите в Аляска
Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви, че приветства процеса, започнат по време на преговорите в Аляска
Премиерът на Словакия Роберт Фицо. Снимка: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP
Братислава,  
16.08.2025 13:57
 (БТА)

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви днес, че приветства процеса, започнат от президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска за прекратяване на войната в Украйна и следващите дни ще покажат дали големите страни от Европейския съюз ще го подкрепят, предаде Ройтерс.

"Президентите започнаха жизненоважен процес в Аляска", написа в платформата "Фейсбук" словашкият премиер, който се разграничи от повечето западни съюзници, като посети Москва два пъти от миналата година насам и отказа да предостави официална военна помощ на Украйна.

"Предстоящите дни ще покажат дали големите играчи в ЕС ще подкрепят този процес... или дали неуспешната европейска стратегия за отслабване на Русия чрез този конфликт с всякакви, буквално невероятни, финансови, политически или военни помощи за Киев ще продължи", заключи Фицо.

 

/СХТ/

Свързани новини

18.07.2025 13:29

Европейският съюз прие 18-и санкционен пакет срещу Русия

Двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за осемнадесети пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, след като пакетът в продължение на седмици беше блокиран от Словакия, предаде ДПА, като се позова
18.07.2025 00:20

Словакия ще спре да блокира одобрението на 18-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, заяви словашкият премиер

Словакия ще спре да блокира одобрението на 18-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия днес, заяви словашкият министър-председател Роберт Фицо. Той каза, че Словакия е постигнала максимума, който може да постигне на този етап, след като
12.07.2025 12:55

Словакия е готова да подкрепи новия кръг от санкции срещу Москва, ако няма да пострада от спирането на руския газ, заяви премиерът Фицо

Словакия се стреми да постигне споразумение с Европейската комисия и партньорите от ЕС до вторник относно гаранциите, че няма да пострада от прекратяването на доставките на руския природен газ, и относно нов пакет от санкции срещу Русия, заяви

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:39 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация