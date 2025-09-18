Подобряването на охраната по границите на ЕС е свързано с отпадането на визите за САЩ, отчитат евродепутати след посещение във Вашингтон

ЕС и САЩ разговарят по въпроса за подобряване на сигурността по границите като условие за отмяна на визите и постигане на визова реципрочност. Това се посочва в съобщение на Европейския парламент по повод завършилото посещение в САЩ на евродепутати от парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи във Вашингтон.

Преди пет години ЕП призова Европейската комисия да предприеме предвидените в законодателството на ЕС мерки, за да осигури пълна визова реципрочност със САЩ. Мнозинството от евродепутатите настоя да бъде върнат за 12 месеца визовият режим за граждани на САЩ, тъй като Вашингтон продължава да налага визи за гражданите на България, Кипър, Хърватия и Румъния. Гражданите на Хърватия бяха освободени от визи за САЩ през 2021 г., а за румънците същата мярка се предвиждаше от началото на тази година, но бе отменена.

Сътрудничеството със САЩ е отлично в борбата с организираната престъпност, тероризма и киберпрестъпността, при киберсигурността, посочва по повод посещението председателят на парламентарната комисия Хавиер Сарсалехос. Преговаряме за споразумение за достъп до електронни доказателства, добавя той, цитиран в съобщението. По неговите думи двете страни обсъждат подобряването на граничната охрана в светлината на постигането на пълна визова реципрочност и отпадане на визите за гражданите на всички държави от ЕС.

Както БТА съобщи, евродепутатите пътуваха за срещи със законодатели и правителствени служители, включително от министерствата на вътрешната сигурност, на финансите, на правосъдието, от Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, Държавния департамент, Федералното бюро за разследване. В програмата бяха предвидени и срещи с представители на технологични компании.