Подробно търсене

ЕС изпрати пратеник във Вашингтон за обсъждане на антируските санкции, съобщи ЕК

Виктор Турмаков
ЕС изпрати пратеник във Вашингтон за обсъждане на антируските санкции, съобщи ЕК
ЕС изпрати пратеник във Вашингтон за обсъждане на антируските санкции, съобщи ЕК
Снимка: AP Photo/Virginia Mayo
Брюксел,  
08.09.2025 16:15
 (БТА)
Етикети

Специалният пратеник на ЕС за прилагането на санкциите Дейвид О'Съливан е пристигнал във Вашингтон заедно с делегация експерти, за обсъждане с американските представители на по-нататъшните санкции срещу Русия, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да премине към втора фаза на ограниченията срещу Москва, а днес председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща заяви, че новите санкции се координират тясно със САЩ.

САЩ не се присъединиха към останалите държави от Г-7 при намаляването на тавана на цените за руския суров петрол преди налагането на санкции до 47,60 долара за барел. Тръмп обаче обяви високи мита върху вноса на САЩ от Индия, отчасти поради големите покупки на енергийни продукти от Русия.

ЕС в момента изготвя 19-ти пакет от санкции срещу Русия, който според дипломати от Брюксел вероятно ще включва още китайски компании, руски банки и плавателни съдове от „сенчестия флот“ на Москва, заобикалящ санкциите, както и забрана за транзакции с руски петрол. Очаква се той да бъде предложен в петък.

Кремъл заяви днес, че никакви санкции няма да принудят Русия да промени курса си.

/ВД/

Свързани новини

07.09.2025 21:22

Икономическият натиск може да подтикне Русия да седне на масата за преговори, заяви министърът на финансите на САЩ

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви днес, че допълнителен икономически натиск от страна на САЩ и Европа може да подтикне руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори с Украйна, предаде Ройтерс.
07.09.2025 20:08

Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да наложи нови санкции на Русия заради войната ѝ срещу Украйна, предадоха световните агенции. Попитан в Белия дом от журналист дали е готов да обяви нов кръг от санкции, президентът отговори с
07.09.2025 18:43

Високопоставени представители на ЕС осъдиха руските въздушни нападения през изминалата нощ срещу Украйна

Високопоставени представители на Европейския съюз осъдиха руските нападения с ракети и дронове през изминалата нощ срещу Украйна, определяйки ги като поредното доказателство за липсата на желание в президента Владимир Путин за мирни преговори, съобщи ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:42 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация