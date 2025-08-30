Подробно търсене

Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, съобщи областният управител

Алексей Маргоевски
Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, съобщи областният управител
Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, съобщи областният управител
Пожарникари гасят пожар след руска атака срещу украинския град Днепър, 17 април 2025 г. Снимка: Държавна служба за извънредни ситуации на Украйна чрез АП
Киев,  
30.08.2025 05:27
 (БТА)
Етикети

Русия извърши тази нощ масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, където Киев призна за първи път тази седмица, че руската армия е извършила пробив, съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес.

"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", два важни града в тази област в централната част на страната, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият.

Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.

Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център - град Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването.

"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той.

При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.

Във вторник Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва от своя страна твърди, че е постигнала напредък още през юли.

Руската армия в момента контролира около 20 процента от украинската територия, но Днепропетровска област не е сред петте украински региона, които Русия е обявила, че възнамерява да анексира, посочва АФП.
       

/АМ/

Свързани новини

30.08.2025 00:27

Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на украинската президентска канцелария Ермак

Американският президент Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, цитиран от кореспондент на агенция Укринформ.
29.08.2025 18:49

Украинската министър-председателка и началникът на кабинета на Володимир Зеленски започнаха посещението си в САЩ

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко и началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак започнаха посещението си в САЩ с почитане на паметта на загиналите снощи при мащабно руско нападение в Киев, предаде Укринформ,
29.08.2025 14:48

Украинските сили обявиха, че са извършили атака срещу петролопровод в руската Брянска област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха координиран удар по помпена станция на петролопровод близо до село Найтоповичи в руската Брянска област, обяви Генералният щаб на ВСУ, цитиран от Укринформ.
29.08.2025 09:10

Най-малко двама души са загинали при руски удари в Днепропетровска област, съобщиха властите

Най-малко двама души са загинали при руски удари с дрон срещу украинската Днепропетровска област, други 8 са ранени, предаде Укринформ, като цитира изявление в "Телеграм" на ръководителя на областта Серхий Лисак. Повредени са пожарна станция и
29.08.2025 03:33

При мащабна руска атака с дронове и ракети срещу Киев бяха убити най-малко 23 души

Русия вчера предприе мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица, предаде Асошиейтед Прес. При атаката бяха убити най-малко 23 души, 48 бяха ранени и бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз, съобщиха местните власти.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:45 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация