Най-малко двама души са загинали при руски удари в Днепропетровска област, съобщиха властите

Асен Георгиев
Украински пожарникари работят в Днепропетровска област. Снимка: Dnipropetrovsk Oblast Governor Serhiy Lysak via AP.
Киев,  
29.08.2025 09:10
 (БТА)
Най-малко двама души са загинали при руски удари с дрон срещу украинската Днепропетровска област, други 8 са ранени, предаде Укринформ, като цитира изявление в "Телеграм" на ръководителя на областта Серхий Лисак.

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект.

В град Днепър са приети в болница двама души - 46-годишен мъж в сериозно състояние и 69-годишен със средно тежки рани. Пожарите вече са угасени.

Във вторник Украйна призна за пръв път, че в Днепропетровска област са проникнали руски войски. Москва обяви, че нейни сили са достигнали тези райони още през юли, припомня Франс прес.

