Съветът НАТО-Украйна обсъди отговора на руските удари

Украински официални лица обсъдиха днес с представители на НАТО руските атаки срещу украински градове и нуждата на Киев от по-добра противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег, съобщи украинското министерство на външните работи, предаде Ройтерс.

"Украинската страна призова държавите членки на НАТО да предоставят на Украйна помощ за укрепване на противовъздушната отбрана, по-специално системи "Пейтриът" и ракети за тях", се казва в изявление на министерството след извънредната среща на Съвета НАТО-Украйна. "Отделно беше подчертана необходимостта от ракети с голям обсег."

В изявлението се посочва, че държавите членки на НАТО са осъдили руските атаки през изминалата седмица, включително атаката с дронове и ракети срещу столицата Киев, при която загинаха 25 души и бяха нанесени значителни щети на жилища и други сгради.