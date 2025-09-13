Зеленски заяви, че руското настъпление към Суми се е провалило

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след няколко месеца ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна са спрели руското настъпление в североизточна Украйна, предаде ДПА.

„Към днешна дата можем да заявим, че руската настъпателна операция в Сумска област е напълно осуетена от нашите сили“, написа президентът в социалната мрежа „Телеграм“ след проведени консултации с армейското ръководство, включително с главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.

„Боевете в граничните райони продължаваха, но руската групировка вече не е в състояние да атакува“, твърди Зеленски.

През юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в граничната украинска Сумска област.

Според украински военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област.