Виктор Турмаков
Зеленски заяви, че руското настъпление към Суми се е провалило
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Leon Neal/Pool via AP
Киев,  
13.09.2025 00:50
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след няколко месеца ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна са спрели руското настъпление в североизточна Украйна, предаде ДПА.

„Към днешна дата можем да заявим, че руската настъпателна операция в Сумска област е напълно осуетена от нашите сили“, написа президентът в социалната мрежа „Телеграм“ след проведени консултации с армейското ръководство, включително с главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.

„Боевете в граничните райони продължаваха, но руската групировка вече не е в състояние да атакува“, твърди Зеленски.

През юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в граничната украинска Сумска област.

Според украински военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област.

Свързани новини

11.09.2025 18:55

Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирието

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е помолил президента на САЩ Доналд Тръмп да предостави на Украйна оръжия с голям обсег, които да бъдат използвани за военни цели, ако Русия откаже да прекрати огъня или да сложи край на войната, предаде Укринформ, като се позова на изявление на Зеленски по време на съвместната му пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб.
03.09.2025 11:15

Мащабна руска въздушна атака удари Украйна, докато Путин присъства на парад в Китай

Русия предприе масирана въздушна атака срещу Украйна през нощта, довела до раняването на четирима железничари и накарала Полша да вдигне по тревога изтребители в небето си, съобщиха украинските и полските власти, цитирани от агенциите. Нападението

