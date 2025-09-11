Подробно търсене

Мексико планира да увеличи митата върху вноса от редица държави, сред които Китай и Русия

Женя Илчева
Снимка: AP Photo/Marco Ugarte, архив
Мексико,  
11.09.2025 13:18
 (БТА)

Мексико планира да увеличи митата върху вноса на автомобили от Китай и някои други държави до 50 процента в рамките на мащабна реформа на митническата си политика. Това обяви мексиканското министерство на икономиката, цитирано от Ройтерс.

Според правителството мерките целят да защитят местните работни места, а според анализатори – да удовлетворят Съединените щати. 

Според мексиканското икономически министерство митата ще засегнат държави без търговски споразумения с Мексико, в това число Китай, Южна Корея, Индия, Индонезия, Русия, Тайланд и Турция. Те ще обхванат 8,6 процента от целия внос в страната и ще защитят 325 000 работни места.

Предвиждат се също мита от 35 процента върху стоманата, играчките и мотоциклетите. Текстилните изделия ще се облагат с тарифи между 10 и 50 процента.

Планът все още трябва да бъде одобрен от Конгреса, където правителството има значително мнозинство.

В съобщението на министерството се подчертава, че митническите ставки ще бъдат повишени в различна степен за стоките от различни сектори, включително текстил, стомана и автомобили, като се очаква да засегнат внос на стойност 52 милиарда долара.

Китайските автомобили вече биват облагани с мита, заяви министърът на икономиката Марсело Ебрард пред репортери, визирайки 20-процентовите ставки, на които подлежат към момента автомобилите внос от азиатската страна. "Това, което ще направим, е да ги увеличим (митата) до максимално допустимото ниво", обясни Ебрард и посочи, че без определено ниво на защита местното производство не може да бъде конкурентоспособно.

Ебрард отбеляза още, че мерките, които са в рамките на ограниченията, наложени от Световната търговска организация, целят защитата на работни места в Мексико, тъй като китайските автомобили навлизат на местния пазар "под референтните цени".

Китай категорично се противопоставя на действия и ограничения на търговията, налагани под "различни основания", заяви днес китайското външно министерство, като допълни, че Пекин се надява на съвместни действия с Мексико за глобално икономическо възстановяване и развитие на търговията.

"Ние решително ще защитим собствените си права и интереси според конкретната ситуация", каза говорителят на министерството Лин Цзян.

Плановете на Мексико идват в момент, когато САЩ оказват натиск върху страните от Латинска Америка да ограничат икономическите си връзки с Китай, с който Вашингтон се конкурира за влияние в региона.

/ИЦ/

