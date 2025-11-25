Стара Загора е домакин на кариерен форум "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“

Стара Загора е домакин тази вечер на кариерен форум "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“, организирана от Агенция за корпоративно развитие "ОМНИ Хюмън Девелопмънт", с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и водещи компании.

„Събитието е част от националната кампания за кариерна активация на младежи до 29 години“, посочи пред БТА Васка Бакларова, експерт по социално и икономическо развитие и основател на OMNI Human Development. Тя обясни, че форумът е отворен за четири групи потребители - ученици, студенти, младежи, които нито учат, нито работят, и родители. И целта е присъстващите да се запознаят с многообразието на професиите в област Стара Загора, защото много често популяризираните професии не отразяват нуждата на работодателите на местно ниво. „По-време на него ние обръщаме внимание на важни, ключови професии както за производствените предприятия, така и за иновативните компании“, обясни още Бакларова.

„Инициативата има за цел да представи по атрактивен начин някой професии, което е изключително полезно за младите хора и за бизнеса“, коментира и директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора Георги Гьоков. Той посочи, че на всички млади хора им предстои да започнат работа, след като завършат своето образование и по тази причина по-лесно биха започнали своята кариерна реализация ако са професионално ориентирани.

Кариерният форум си поставя и задачата да покаже на младите хора, че има много възможности за развитие, за да останат в родния си град и да намерят реализацията си тук.

Националната кампания събира на едно място водещи компании от ключови за региона индустрии, професионални и висши учебни заведения, държавни и общински институции.

В рамките на "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия" ще бъдат представено многообразието от над 80 професии в индустриалния сектор пред ученици, студенти и техните родители. Събитието ще включва демонстрации, интерактивни щандове, лекции и възможности за директен контакт с представители на бизнеса.