Ваня Накова
Предупредителна стачка на метрото и трамваите в Атина ще се състои в ранните часове на събота
Влак на станция на метрото в Атина, Гърция. Снимка: Петър Къдрев/БТА
Атина,  
25.11.2025 18:02
Служителите в Атинската компания за градски релсов транспорт (STASY) обявиха четиричасова предупредителна стачка в събота сутринта, 29 ноември, в рамките на усилията си за постигане на по-добро заплащане, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

В резултат на това услугите на електрическата железопътна линия Атина-Пирея, както и на метрото и трамваите няма да се извършват от 1:00 часа до 5:00 часа - часове, които се покриват от удълженото 24-часово работно време в събота.

Представители на профсъюза заявиха, че политическото ръководство на Министерството на транспорта е показало "продължаващо бездействие и непоследователни публични изявления", визирайки блокираните преговори за увеличение на заплатите и по-високи компенсации за нощни и празнични смени.

"До момента единственото, което виждаме, са думи, а не действия", отбелязва синдикалната организация.

