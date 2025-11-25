Подробно търсене

Шампионът Рилски спортист се върна на пътя на победите в Националната баскетболна лига след успех над Ботев Враца

Георги Крумов
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ЛФ)
Ботевград,  
25.11.2025 17:55
 (БТА)

Шампионът Рилски спортист се върна на пътя на победите в Националната баскетболна лига след успех над новака Ботев Враца в отложен мач от осмия кръг на шампионата за мъже.

В тренировъчната зала в Ботевград тимът от Самоков спечели с 97:68 (25:22, 25:17, 24:12, 23:17) над символичните домакини от Враца. По този начин играчите на старши треньора Любомир Киров имат актив от шест победи и само две загуби и с 14 точки заемат третото място в класирането след лидера Балкан и носителя на Купата на България Черно море, който обаче е и с мач повече.

Срещата между Ботев и Рилски спортист не предложи особена интрига, въпреки сърцата игра на младия тим на врачани в началото.

Рилецо поведе със седем точки при 14:7 в първата четвърт, но до нейния край разликата бе съкратена до три точки при 25:22. 

Разликата обаче започна да се отваря в края на полувремето, когато достигна до 11 точки при 50:39.

През второто полувреме тимът на Рилски спортист бе още по-убедителен и постигна успех с цели 29 точки разлика

Най-резултатен за победителите бе Камау Стоукс с 21 точки. Алън Арнет прибави 14 точки, а Иван Димитров и Деян Карамфилов регистрираха по 12.

За Ботев със 17 точки се отличи Михаил Калинов със 17 точки, Георги Герганов добави 15, а с 14 приключи Станислав Хинков. Врачани са на седмо място в класирането с 12 точки след четири победи и четири загуби.

По-късно днес в "Арена Ботевград" ще се изиграе мачът от Евролигата между лидера в класирането Апоел Тел Авив и шампиона на Испания Реал Мадрид.

 

тложен мач от осмия кръг в Националната баскетболна лига за мъже:

Ботев 2012 Враца - Рилски спортист - 68:97 (22:25, 17:25, 12:24, 17:23)  

временно класиране:
 1. Балкан               8   7    1   697:582   15 точки
 2. Черно море Тича      9   6    3   785:748   15
 3. Рилски спортист      8   6    2   725:597   14
 4. Спартак Плевен       8   6	  2   672:620   14
 5. Локомотив Пловдив    8   5    3   673:630   13
 6. Берое Стара Загора   9   4 	  5   759:763   13
 7. Ботев 2012 Враца     8   4    4   618:643   12
 8. Миньор 2015          8   4    4   666:695   12
 9. Академик Бултекс 99  8   2    6   646:683   10
10. Левски               8   1    7   585:704    9
11. Шумен                8   0    8   585:746    8

/ГК/

