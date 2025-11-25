Шампионът Рилски спортист се върна на пътя на победите в Националната баскетболна лига след успех над Ботев Враца

Шампионът Рилски спортист се върна на пътя на победите в Националната баскетболна лига след успех над новака Ботев Враца в отложен мач от осмия кръг на шампионата за мъже.

В тренировъчната зала в Ботевград тимът от Самоков спечели с 97:68 (25:22, 25:17, 24:12, 23:17) над символичните домакини от Враца. По този начин играчите на старши треньора Любомир Киров имат актив от шест победи и само две загуби и с 14 точки заемат третото място в класирането след лидера Балкан и носителя на Купата на България Черно море, който обаче е и с мач повече.

Срещата между Ботев и Рилски спортист не предложи особена интрига, въпреки сърцата игра на младия тим на врачани в началото.

Рилецо поведе със седем точки при 14:7 в първата четвърт, но до нейния край разликата бе съкратена до три точки при 25:22.

Разликата обаче започна да се отваря в края на полувремето, когато достигна до 11 точки при 50:39.

През второто полувреме тимът на Рилски спортист бе още по-убедителен и постигна успех с цели 29 точки разлика

Най-резултатен за победителите бе Камау Стоукс с 21 точки. Алън Арнет прибави 14 точки, а Иван Димитров и Деян Карамфилов регистрираха по 12.

За Ботев със 17 точки се отличи Михаил Калинов със 17 точки, Георги Герганов добави 15, а с 14 приключи Станислав Хинков. Врачани са на седмо място в класирането с 12 точки след четири победи и четири загуби.

По-късно днес в "Арена Ботевград" ще се изиграе мачът от Евролигата между лидера в класирането Апоел Тел Авив и шампиона на Испания Реал Мадрид.

тложен мач от осмия кръг в Националната баскетболна лига за мъже: Ботев 2012 Враца - Рилски спортист - 68:97 (22:25, 17:25, 12:24, 17:23) временно класиране: 1. Балкан 8 7 1 697:582 15 точки 2. Черно море Тича 9 6 3 785:748 15 3. Рилски спортист 8 6 2 725:597 14 4. Спартак Плевен 8 6 2 672:620 14 5. Локомотив Пловдив 8 5 3 673:630 13 6. Берое Стара Загора 9 4 5 759:763 13 7. Ботев 2012 Враца 8 4 4 618:643 12 8. Миньор 2015 8 4 4 666:695 12 9. Академик Бултекс 99 8 2 6 646:683 10 10. Левски 8 1 7 585:704 9 11. Шумен 8 0 8 585:746 8