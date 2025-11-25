ТАСР: Предлагат забраната на тютюнопушенето и алкохола в игралните зали в Словакия

Опозиционната партия „Словакия“ би забранила пушенето и консумацията на алкохолни напитки в игралните зали и казината. Тя иска да постигне това чрез изменения на Закона за предотвратяване на злоупотребата с алкохол и Закона за защита на непушачите, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Според вносителите на предложението цигареният дим застрашава здравето на пушачите и непушачите, както и на служителите и гостите. „Професионални проучвания показват, че вентилационните системи не са в състояние ефективно да намалят дела на токсичните вещества във въздуха, следователно единственото решение е да се забрани пушенето в затворените помещения“, се казва в предложението.

Освен това партията смята, че консумацията на алкохол влияе върху поведението на играчите, като например те поемат по-големи рискове и харчат повече пари, така че забраната за алкохол би имала превантивен ефект.

Предложението би изменило и Закона за хазарта и би засилило правомощията на местните власти при издаването на лицензи за дейност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)