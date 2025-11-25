Община Троян обновява архитектурно-исторически комплекс от стари къщи в северната част на града, съобщи за БТА заместник-кметът инж. Николай Райковски. По думите му, сградите са обявени за паметници на културата от местно значение.

Проектът обхваща източната и северните фасади на поредицата къщи към ул. „Васил Левски“, като идеята е чрез нов рисунък да се освежи визията на комплекса. Обновяването се изпълнява от двама троянски художници – Красимир Кунчев и Пламен Кинов, които са и инициатори на идеята за естетизиране на старите къщи. Финансирането е от общинския бюджет и възлиза на 30 000 лв., уточни Райковски.

Сградите са със смесена собственост – както общинска, така и частна, като за проекта е получено писмено съгласие от всички собственици, допълни заместник-кметът. По думите му, изпълнението е на около 70 процента, а финалът се очаква най-късно до 5 декември.

За да се постигне визия, максимално близка до традиционната троянска архитектура, е направена предварителна консултация с директора на Музея на занаятите в Троян Елеонора Авджиева. Масовото строителство в миналото е било в бяло, като рядко са използвани цветове, но през Възраждането по-заможните семейства са оцветявали домовете си. „Точно такава концепция следваме и ние, което придава специфичен стил и характер на сградите“, посочи Николай Райковски и определи крайния резултат като много добър.

„Надяваме се това да бъде добър пример за собствениците на сгради по главната троянска улица“, добави заместник-кметът.