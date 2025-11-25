Отчет за дейността на Общинския съвет в Каварна за шест месеца, приеха съветниците

Отчет за дейността на Общинския съвет в Каварна за периода 1 май – 30 октомври 2025 г. приеха съветниците на свое редовно заседание.

Председателят на Общинския съвет Христо Христов посочи, че за конкретния период са свикани седем заседания, като са разгледани 95 докладни. Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева е внесла по-голямата част от тях – 86, осем са внесени от председателя на Общинския съвет и една - от съветник.

Взети са 95 решения, като има няколко върнати от областния управител. По тях вече са взети решения от Общинския съвет, посочи още Христов. Постоянните комисии към Общинския съвет са заседавали 47 пъти, като най-често е съвещавала Комисията по бюджет и финанси.

Общинският съвет прие и докладна записка за одобряване на командировките на кмета на общината Елена Балтаджиева за периода 1 юни – 31 август 2025 г.

Съветниците приеха и решение от 1 януари 2026 г. Общински детски комплекс - Център за подкрепа и личностно развитие да бъде второстепенен разпоредител на бюджет. На центъра ще бъде открита банкова сметка.