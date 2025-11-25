Делото срещу двамата казанлъшки полицаи, обвинени в умишлено убийство, ще бъде върнато на прокуратурата

Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на Окръжния съд в Стара Загора, с което делото срещу двама полицаи от Районно управление - Казанлък, обвинени за смъртта на мъж, е върнато на прокурора за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила. Това съобщиха от институцията.

Пловдивският апелативен съд е установил, че в хода на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на правата на подсъдимите, което не е констатирано от първостепенния съд. И двамата първоначално са били разпитани като свидетели, а на разпитите им са присъствали двама упълномощени от тях адвокати. След привличането им като обвиняеми двамата са избрали като своя защитна теза всеки да твърди, че ударите е нанасял само другият обвиняем. Това противоречие в обясненията води до извод, че интересите им са противоречиви, посочват от съда. От това следва, че по силата на закона адвокатите, които са консултирали и двамата и са им давали съвети, не могат да участват като защитници на когото и да е от обвиняемите. И двамата адвокати, присъствали при разпитите им като свидетели, са участвали като защитници на един от тях в хода на цялото досъдебно производство и в разпоредителното заседание пред Окръжния съд. Тъй като защитниците не са се отвели сами, което са били длъжни да сторят, Апелативният съд указа на прокурора да ги отведе и извършените с тяхно участие действия да бъдат прeповторени.

По тази причина Апелативният съд не е уважил депозирания по делото протест, като определението е окончателно. От съда напомнят, че обвиняемият се счита за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда.

Полицейските служители Борис Тодоров и Димитър Иванов са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 26 февруари в Казанлък, в съучастие умишлено умъртвили 47-годишния Даниел Кискинов, като убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Случаят предизвика поредица от протести в Казанлък с искане за справедлив процес и срещу полицейския произвол.

В началото на септември т.г. двамата полицаи бяха предадени на съд, а на 24 октомври петчленен състав на Окръжен съд Стара Загора с председател съдия Татяна Гьонева прекрати досъдебното производство и върна делото на прокуратурата.