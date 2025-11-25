Проблемната мечка край Могилица и Смилян скоро не е имала прояви на агресия, при нов случай има готовност да се даде разрешение за отстрелът ѝ

До края на декември е срокът на разрешителното за отстрел на проблемна мечка, която нанасяше щети на фермери от района около Могилица и Смилян, съобщиха за БТА от Държавното горско стопанство в с. Смилян. Общо 170 са доказаните щети от мечки в Смолянско от началото на годината, според данни на регионалната екоинспекция в Смолян.

Стръвницата, която имаше поредица нападения край Могилица през летния период, скоро не е показвала пристъпи на агресия, уточняват от ДГС. При нов случай на нанесени щети от стопанството имат готовност да дадат разрешение на ловец да извърши отстрела ѝ. Разрешителното за лов на проблемната мечка е издадено по-рано през годината на ДГС - Смилян, а съгласно процедурата стопанството има право да даде разрешение на правоспособен ловец да се заеме с преследването на хищника.

Нападенията на мечки върху селскостопански обекти в Смолянско са значително намалели през ноември, уточняват от екоинспекцията. Според еколози мечешките появи в близост до населени места обикновено се редуцират по време на ловния сезон, тъй като защитените животни се изтеглят в по-високи части на планината след появата на въоръжените ловуващи групи.