Подробно търсене

Новите европейски правила за повишаване на пътната безопасност влизат в сила

кор. на БТА Николай Желязков
Новите европейски правила за повишаване на пътната безопасност влизат в сила
Новите европейски правила за повишаване на пътната безопасност влизат в сила
Снимка: БТА/Десислава Велкова, архив
Брюксел,  
25.11.2025 18:03
 (БТА)

Новите правила за повишаване на пътната безопасност влизат в сила от днес, като се очаква да бъдат приложени от европейските държави до 2030 г., съобщи Европейската комисия. Промените засягат свидетелствата за правоуправление и взаимното признаване на решенията, свързани с тези документи.

Въвеждат се общоевропейски изисквания 17-годишните водачи да управляват превозно средство (категория В, с възможност за разширяване до категории C1, C1E и C) само с придружител, като за начинаещите шофьори да има изпитателен срок от най-малко две години, с по-строги изисквания и наказания. Младите шофьори са само 8 на сто от всички водачи на автомобили, но при две от пет катастрофи със загинали има жертви на възраст под 30 години, отбелязва ЕК. 

С взаимното признаване на решенията за шофьорските книжки извършителите на тежки нарушения (превишаване на разрешената скорост за движение с над 50 км/ч., управление под влияние или причиняване на смърт или тежки наранявания при безразсъдно управление) ще понасят последици, независимо дали са допуснали нарушенията в своята държава на произход. ЕС въвежда също електронни шофьорски книжки, които ще се записват в мобилно устройство на водачите и ще бъдат признавани навсякъде в Общността. Предвижда се по-късно тези документи да се издават на всички водачи заедно с физическите свидетелства, които няма да отпаднат и ще останат необходими при шофиране в страни извън ЕС.

Занапред шофьорските курсове ще съдържат подготовка за изпит по познанията за новите системи за подпомагане на управлението и други автоматизирани технологии при превозните средства. 

/НС/

Свързани новини

03.11.2025 19:00

Комисия на ЕП ще следи въпроса с пътната безопасност в България

Комисията на Европейския парламент по петициите реши днес да следи състоянието на пътната безопасност в България, след като изслуша искане на петиционера Розалина Гадючкова. Пред евродепутатите от парламентарната комисия Гадючкова посочи, че е
24.10.2025 15:33

Европейски нюзрум: ЕС прави по-строги правилата за шофьорските книжки в опит да намали пътните инциденти

Дигитални шофьорски книжки, трансгранични глоби и по-строги тестове за обучаващи се водачи - може ли най-новата реформа на ЕС да преодолее разликата между най-безопасните и най-смъртоносните пътища в Европа? Този въпрос задава Европейският нюзрум,
30.04.2025 18:16

Европейски нюзрум: Къде в Европа има най-много и най-малко смъртни случаи по пътищата

При пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз през 2023 г. са загинали 20 380 души, което е с 1,3 процента по-малко в сравнение с 2022 г., сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат. В периода 2013 – 2023 г. този брой е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:21 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация