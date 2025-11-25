Районният съд в Берковица потвърди мярка за постоянно задържане на жена, откраднала за пореден път пари

Районният съд в Берковица потвърди взетата преди около месец мярка за неотклонение задържане под стража за 29-годишната С.Т.П. от града, която откраднала за пореден път пари, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в Монтана.

Според документите по делото на 15 октомври 2025 година за времето от 14:00 до 14:20 часа от частен дом в Берковица били откраднати 5000 лева в брой. По случая било образувано досъдебно производство, а като обвиняема била привлечена С.Т.П.. По искане на прокуратурата съдът определил най-тежката мярка „задържане под стража“, тъй като кражбата е поредна и е извършена в условията на опасен рецидив.

След като се запознал със събраните по делото доказателства съдът обявил, че молбата за изменение на мярката за задържане в по-лека е неоснователна. Според магистратите продължава да е налице обоснованото предположение, че обвиняемата е извършила деянието, за което ѝ е повдигнато обвинение, също така не са налице нови обстоятелства, които да доведат до отпадане на реалната опасност от укриване или извършване на друго престъпление. С. Т. П. е многократно осъждана, като настоящото деяние представлява опасен рецидив. Тя е с трайно установени противоправни навици, в миналото многократно е обявявана за общодържавно издирване, посочиха от Окръжния съд в Монтана.

Определението на Районен съд – Берковица подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.

От Окръжния съд заявиха, че не във всеки случай на кражба се налага постоянно задържане, но в този става въпрос за опесен рецидив.