Сирийските сили за сигурност стреляха във въздуха, за да разпръснат две групи протестиращи в Латакия

Алексей Маргоевски
Проправителствена демонстрация в сирийската столица Дамаск, 14 март 2025 г. Снимка: AP/Omar Sanadiki
Латакия,  
25.11.2025 18:09
 (БТА)
Сирийските сили за сигурност стреляха във въздуха, за да разпръснат две противопоставящи се една на друга групи демонстранти в крайбрежния град Латакия – крепост на алауитското малцинство в Сирия, съобщиха очевидци и официални представители, цитирани от Ройтерс.

Сирия бе разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни общности, след като миналата година дългогодишният лидер Башар Асад, който произхожда от мюсюлманското алауитско малцинство, бе свален от власт след офанзива на бунтовниците и сменен от оглавявано от сунити правителство.

Очевидци казаха, че стотици алауити са се събрали на протест с искане за децентрализиране на политическата власт в Сирия и освобождаване на хора, които според тях са несправедливо задържани от новите сирийски власти. На свой ред, поддръжници на правителството организираха контрадемонстрация и започнаха да скандират обиди срещу алауитите.

Близо час след началото на протеста на алауитите на Площада на земеделието се чуха изстрели, както стана ясно от свидетелства на двама очевидци и видеоклипове, проверени от Ройтерс. На един от записите се вижда неподвижно лежащ на земята мъж с рана на главата. Засега властите не са съобщавали жертви.

Завеждащият връзките с обществеността на властите в провинция Латакия Нуредин ел Бримо каза пред Ройтерс, че силите за сигурност са стреляли във въздуха, за да разпръснат двете групи протестиращи, и добави, че неизвестни нападатели са открили огън по цивилни и по силите за сигурност.

Служителят не даде повече подробности, но очевидци казаха, че и двете групи протестиращи са се разотишли този следобед.

Протестът на алауитите е бил свикан вчера от ръководителя на Върховния алауитски ислямски съвет Газал Газал. Той е призовал алауитите да протестират мирно, посочва Ройтерс.

 

/ВС/

