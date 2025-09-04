Подробно търсене

Търговският дефицит на САЩ достигна четиримесечен връх заради рязко увеличение на вноса през юли

Мексикански домати са изложени за продажба в магазин в Маями. Снимка: AP/Lynne Sladky, архив
Вашингтон,  
04.09.2025 17:03
Търговският дефицит на Съединените щати се е увеличил през юли до най-високото си равнище за последните четири месеца заради рязък ръст на вноса, предадоха Ройтерс и Блумбърг.

По данни на Министерството на търговията дефицитът в търговията със стоки и услуги е нараснал с близо 33 на сто спрямо юни до 78,3 млрд. долара. Средната прогноза на икономисти, анкетирани от Блумбърг, беше за около 78 млрд. долара.

Вносът се е увеличил с 5,9 на сто – най-силният ръст от началото на годината. Повишението се е дължало до голяма степен на промишлени доставки, включително немонетарно злато, чийто внос е достигнал рекордните 10,5 млрд. долара преди въвеждането на по-високи мита върху доставките от Швейцария. Увеличили са се и доставките на потребителски стоки и капиталово оборудване. Износът също е нараснал, но с по-бавен темп.

Докладът отразява усилията на американските компании да ускорят вноса преди въвеждането на нови мита, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп върху редица държави, с които все още няма сключени търговски споразумения.

Дефицитът в стокообмена с Китай се е увеличил за пръв път от шест месеца, а този с Мексико също е нараснал леко. Дефицитът с Канада се е разширил след отчетения през юни най-малък размер от 2020 г. насам.

Коригиран спрямо инфлацията, дефицитът в търговията със стоки е достигнал 100,1 млрд. долара през юли – ниво, близко до рекордните стойности от началото на годината.

