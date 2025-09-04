Левицата и десницата в САЩ обединяват сили да забранят на конгресмените да търгуват с акции

В Камарата на представителите се заформи необичайна коалиция, когато конгресмени, които рядко се съгласяват по други въпроси, обединиха сили в подкрепа на законопроект, забраняващ на членовете на Конгреса и техните семейства да притежават и търгуват с акции на компании, съобщи Асошиейтед Прес.

Групата включва представители от крайната десница, левицата, умерени и много други между тях. Те се събраха, за да подкрепят забраната, която се ползва с висока обществена подкрепа и изглежда набира нова инерция, след като преди това е била блокирана в предишни сесии на Конгреса.

„Не всеки ден виждате такъв състав от личности заедно,“ каза републиканецът Брайън Фицпатрик, умерен конгресмен, който представлява колебаещ се избирателен район в Пенсилвания. „Всички се усмихвате там. Това е нещо добро. То показва силата на тази кауза“, добави той.

Конгресът обсъжда от години предложения за ограничаване на търговията с акции от страна на законодатели, тъй като съществува потенциален конфликт на интереси – те често имат достъп до информация и решения, които могат драстично да раздвижат пазарите.

Сенатска комисия вече одобри законопроект на сенатора републиканец Джош Хоули от Мисури, който също разширява забраната за търговия с акции, така че тя да ключва бъдещи президенти и вицепрезиденти – но забележително освобождава от нея президента Доналд Тръмп. Законопроектът, представен тази седмица в Камарата, е ограничен само до Конгреса, но вносителите заявиха, че са отворени към идеята да се включи и изпълнителната власт, ако се събере достатъчно подкрепа.

Според действащото законодателство федералните законодатели са задължени да оповестяват своите сделки с акции. Законът за акциите беше приет през 2012 г. с идеята публичността да накара конгресмените да се въздържат от активна търговия. Това обаче не се случи.

Вносителите на новия законопроект заявиха, че са обединили своите отделни предложения за забрана на търговията с акции в един общ двупартиен проект. Водещият инициатор, републиканецът Чип Рой от Тексас, каза, че групата се среща от няколко месеца, а някои от вносителите работят по тази идея от години.

Макар законопроектът да не позволява на законодателите да притежават индивидуални акции и облигации, те ще могат да държат диверсифицирани взаимни фондове, борсово търгувани фондове (ETF) и определени суровини. Законодателите, които в момента притежават индивидуални акции и облигации, ще имат 180 дни, за да се освободят от тях. Новоизбраните членове ще разполагат с 90 дни, за да го направят след встъпването си в длъжност.