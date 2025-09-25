Земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано в северозападната част на Венецуела

Земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано снощи в северозападната част на Венецуела, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Асошиейтед прес.

Епицентърът на земния трус е бил на около 15 мили (24 километра) източно-североизточно от Мене Гранде в щата Сулия, разположен на повече от 370 мили (600 километра) западно от столицата Каракас.

Правителството на Венецуела не е съобщило още данни за земетресението, което според Геоложката служба на САЩ е било с дълбочина 5 мили (7,8 километра).

Земният трус е бил усетен и в няколко департамента на съседна Колумбия. Мнозина местни жители са били евакуирани от жилищни и офис сгради в райони покрай границата.

Няма данни за жертви или щети в нито една от двете страни.

Мене Гранде се намира на източното крайбрежие на езерото Маракайбо, важно за нефтената промишленост на Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от нефт в света.

Венецуелската държавна телевизия не прекъсна програмите си по време на земетресението и след него, включително научно-популярна рубрика, водена от президента Николас Мадуро, отбелязва АП.