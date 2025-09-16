Колумбийски специализиран съд осъди седем лидери на бунтовниците от ФАРК за отвличания

site.btaКолумбийски специализиран съд осъди седем лидери на бунтовниците от ФАРК за отвличания
Специализиран колумбийски съд осъди седем бивши ръководители на бунтовническите Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) на максималната присъда от осем години общественополезен труд за участието им в отвличания с цел откуп, съобщи Ройтерс.
Това са първите индивидуални присъди срещу членове на секретариата на ФАРК, произнесени от специалния съд, създаден по силата на мирното споразумение от 2016 г., за да разглежда военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени както от бунтовници, така и от представители на колумбийската армия.
/БЗ/
