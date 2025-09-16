Подробно търсене

Колумбийски специализиран съд осъди седем лидери на бунтовниците от ФАРК за отвличания

Атанаси Петров
Колумбийски специализиран съд осъди седем лидери на бунтовниците от ФАРК за отвличания
Колумбийски специализиран съд осъди седем лидери на бунтовниците от ФАРК за отвличания
Изглед от Богота - снимка: AP/Fernando Vergara
Богота,  
16.09.2025 21:44
 (БТА)

Специализиран колумбийски съд осъди седем бивши ръководители на бунтовническите Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) на максималната присъда от осем години общественополезен труд за участието им в отвличания с цел откуп, съобщи Ройтерс.

Това са първите индивидуални присъди срещу членове на секретариата на ФАРК, произнесени от специалния съд, създаден по силата на мирното споразумение от 2016 г., за да разглежда военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени както от бунтовници, така и от представители на колумбийската армия.

 

 

 

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:35 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация