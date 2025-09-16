Колумбийски специализиран съд осъди седем лидери на бунтовниците от ФАРК за отвличания

Специализиран колумбийски съд осъди седем бивши ръководители на бунтовническите Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) на максималната присъда от осем години общественополезен труд за участието им в отвличания с цел откуп, съобщи Ройтерс.

Това са първите индивидуални присъди срещу членове на секретариата на ФАРК, произнесени от специалния съд, създаден по силата на мирното споразумение от 2016 г., за да разглежда военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени както от бунтовници, така и от представители на колумбийската армия.