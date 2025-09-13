Нидерландското правителство планира почти половин милиард евро инвестиции в технологичната индустрия

Служебното правителство на Нидерландия ще инвестира почти половин милиард евро допълнително в технологичната индустрия. Това се посочва в документите за "Деня на принца" - денят, в който правителството представя проектобюджета в парламента (тази година на 16 септември), съобщава телевизия Ен О Ес. Доводът: кабинетът счита за стратегически важно да се инвестира в компании, които се занимават с високотехнологични продукти. В момента Холандия играе важна роля в този сектор и това трябва да остане така.

230 милиона евро ще бъдат инвестирани в полупроводниковата индустрия, в която се произвеждат компютърни чипове. Парите за това ще бъдат вложени в европейски фонд. Фондът се нарича "Важен проект от общ европейски интерес" (IPCEI, Important Project of Common European Interest) и парите, които ще бъдат вложени в него, ще се върнат обратно в проекти в Нидерландия, според споразумението.

Чип индустрията е във възходящо развитие. Появяват се всевъзможни нови приложения на полупроводниците и Нидерландия не трябва да пропусне тази възможност, смята кабинетът. Освен това не трябва да ставаме зависими от други страни като Китай по отношение на технологиите.

Подпомагане на стартиращите компании

200 милиона евро ще бъдат инвестирани в подпомагането на нови компании в технологичната индустрия. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на компании, които искат да излязат от стартиращата фаза. Милионите ще бъдат инвестирани в Европейската инициатива за технологични шампиони (ETCI) и тези средства също трябва да се върнат в нидерландски проекти чрез този фонд. Развитието на стартиращите компании в по-големи компании в Европа изостава от това в САЩ, главно поради недостиг на капитал.

Общо 430 милиона евро от този бюджет ще бъдат изплатени от бюджета на Министерството на икономиката. Голяма част от сумата идва от Националния фонд за растеж, който не е изразходвал всичките си средства. Фондът за растеж има за цел да инвестира държавни средства в устойчиви инициативи на компании. Фондът стартира през 2020 г. с 20 милиарда евро.