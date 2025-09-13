Подробно търсене

Нидерландското правителство планира почти половин милиард евро инвестиции в технологичната индустрия

Ива Тончева
Нидерландското правителство планира почти половин милиард евро инвестиции в технологичната индустрия
Нидерландското правителство планира почти половин милиард евро инвестиции в технологичната индустрия
Ротердам. Снимка: AP/Michael Probst
Амстердам,  
13.09.2025 14:05
 (БТА)

Служебното правителство на Нидерландия ще инвестира почти половин милиард евро допълнително в технологичната индустрия. Това се посочва в документите за "Деня на принца" - денят, в който правителството представя проектобюджета в парламента (тази година на 16 септември), съобщава телевизия Ен О Ес. Доводът: кабинетът счита за стратегически важно да се инвестира в компании, които се занимават с високотехнологични продукти. В момента Холандия играе важна роля в този сектор и това трябва да остане така.

230 милиона евро ще бъдат инвестирани в полупроводниковата индустрия, в която се произвеждат компютърни чипове. Парите за това ще бъдат вложени в европейски фонд. Фондът се нарича "Важен проект от общ европейски интерес" (IPCEI, Important Project of Common European Interest) и парите, които ще бъдат вложени в него, ще се върнат обратно в проекти в Нидерландия, според споразумението.

Чип индустрията е във възходящо развитие. Появяват се всевъзможни нови приложения на полупроводниците и Нидерландия не трябва да пропусне тази възможност, смята кабинетът. Освен това не трябва да ставаме зависими от други страни като Китай по отношение на технологиите.

Подпомагане на стартиращите компании

200 милиона евро ще бъдат инвестирани в подпомагането на нови компании в технологичната индустрия. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на компании, които искат да излязат от стартиращата фаза. Милионите ще бъдат инвестирани в Европейската инициатива за технологични шампиони (ETCI) и тези средства също трябва да се върнат в нидерландски проекти чрез този фонд. Развитието на стартиращите компании в по-големи компании в Европа изостава от това в САЩ, главно поради недостиг на капитал.

Общо 430 милиона евро от този бюджет ще бъдат изплатени от бюджета на Министерството на икономиката. Голяма част от сумата идва от Националния фонд за растеж, който не е изразходвал всичките си средства. Фондът за растеж има за цел да инвестира държавни средства в устойчиви инициативи на компании. Фондът стартира през 2020 г. с 20 милиарда евро.

/ВЙ/

Свързани новини

13.09.2025 11:00

Ключова технологична инвестиция създава нови перспективи за изкуствения интелект в Европа

През последните седмици се засилиха спекулациите, че американският гигант "Епъл" (Apple) ще купи "Мистрал" (Mistral), френски стартъп за изкуствен интелект. Това доведе до редица песимистични сценарии, според които една успешна история за френския и
13.03.2025 15:04

Нидерландия иска да се присъедини към осем държави от ЕС в укрепването на европейския сектор на чиповете

Нидерландия ще си сътрудничи с осем държави от ЕС за укрепване на европейската индустрия за чипове, съобщава сайтът "Ню". Страната е един от водещите производители на чипове, а нидерландската компания Ей Ес Ем Ел (ASML) е водещ производител на
11.11.2024 12:26

Нидерландия ще строи европейски пилотен завод за фотонни чипове

В Нидерландия ще бъде изграден европейски пилотен завод за т.нар. фотонни чипове. Това са чипове, които предават информация, използвайки светлина наместо електрони, съобщава телевизия Ен О Ес. За целта са предвидени общо 380 млн. евро публични

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:49 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация