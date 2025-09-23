Икономиката на Нидерландия расте по-бързо от очакваното, сочат статистически данни за второто тримесечие

През периода от април до юни икономиката в Нидерландия е нараснала по-бързо от първоначалните очаквания. При повторно изчисление на Централната статистическа служба на страната растежът през второто тримесечие на настоящата година е бил 0,2 на сто, докато първоначалните оценки бяха за ръст с 0,1 на сто.

По-големият растеж се дължи главно на факта, че домакинствата са харчили повече през второто тримесечие, отколкото сочеха първоначалните данни. Правителството също е харчило малко повече средства, а компаниите са инвестирали малко повече, съобщи телевизия Ен О Ес.

Централната статистическа служба на Нидерландия винаги прави втори изчисления за икономическия растеж месец и половина след публикуването на първаначалните данни. Причината за това е, че статистическата служба разполага с повече данни за строителството, бизнес услугите, хотелиерството и ресторантьорството, правителството, здравеопазването и финансовите институции.

По-големите разходи на потребителите може да се дължат на малко по-пълните портфейли на хората. Едновременно с втората прогноза за икономиката Централната статистическа служба публикува днес и данните за т.нар. реално разполагаем доход на домакинствата през второто тримесечие.

Той е с 2,8 процента по-висок, отколкото преди година. Службата обяснява ръста на доходите главно с увеличението на заплатите на работниците и по-високите социални помощи. За изчисляване на реалния разполагаем доход статистическата служба коригира доходите с ценовите увеличения.

През второто тримесечие повече хора са намерили работа. Броят на работните места в Нидерландия е нараснал с 28 000 в сравнение с първото тримесечие. Това са с 4000 работни места повече от първоначалните изчисления.