Подробно търсене

Икономиката на Нидерландия расте по-бързо от очакваното, сочат статистически данни за второто тримесечие

Ива Тончева
Икономиката на Нидерландия расте по-бързо от очакваното, сочат статистически данни за второто тримесечие
Икономиката на Нидерландия расте по-бързо от очакваното, сочат статистически данни за второто тримесечие
Снимка: AP /Peter Dejong
Амстердам,  
23.09.2025 15:27
 (БТА)

През периода от април до юни икономиката в Нидерландия е нараснала по-бързо от първоначалните очаквания. При повторно изчисление на Централната статистическа служба на страната растежът през второто тримесечие на настоящата година е бил 0,2 на сто, докато първоначалните оценки бяха за ръст с 0,1 на сто.

По-големият растеж се дължи главно на факта, че домакинствата са харчили повече през второто тримесечие, отколкото сочеха първоначалните данни. Правителството също е харчило малко повече средства, а компаниите са инвестирали малко повече, съобщи телевизия Ен О Ес.

Централната статистическа служба на Нидерландия винаги прави втори изчисления за икономическия растеж месец и половина след публикуването на първаначалните данни. Причината за това е, че статистическата служба разполага с повече данни за строителството, бизнес услугите, хотелиерството и ресторантьорството, правителството, здравеопазването и финансовите институции.

По-големите разходи на потребителите може да се дължат на малко по-пълните портфейли на хората. Едновременно с втората прогноза за икономиката Централната статистическа служба публикува днес и данните за т.нар. реално разполагаем доход на домакинствата през второто тримесечие.

Той е с 2,8 процента по-висок, отколкото преди година. Службата обяснява ръста на доходите главно с увеличението на заплатите на работниците и по-високите социални помощи. За изчисляване на реалния разполагаем доход статистическата служба коригира доходите с ценовите увеличения.

През второто тримесечие повече хора са намерили работа. Броят на работните места в Нидерландия е нараснал с 28 000 в сравнение с първото тримесечие. Това са с 4000 работни места повече от първоначалните изчисления.

/ИЦ/

Свързани новини

13.09.2025 14:05

Нидерландското правителство планира почти половин милиард евро инвестиции в технологичната индустрия

Служебното правителство на Нидерландия ще инвестира почти половин милиард евро допълнително в технологичната индустрия. Това се посочва в документите за "Деня на принца" - денят, в който правителството представя проектобюджета в парламента (тази
14.08.2025 12:44

Икономическият растеж на ЕС и еврозоната леко се е забавил през второто тримесечие, отчита Евростат

Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС с отчитане на сезонните фактори е нараснал с 0,2 на сто на тримесечна основа и с 1,5 на сто на годишна през второто тримесечие на 2025 г., сочат оповестени днес данни на европейската статистическа агенция
26.03.2025 15:00

Нидерландската икономика отбелязва ръст от 0,4 на сто през четвъртото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното

Нидерландската икономика е нараснала с по-бавни темпове през четвъртото тримесечие на миналата година, съобщи днес Статистическият институт на страната, цитиран от ДПА. Брутният вътрешен продукт (БВП) се повиши с 0,4 на сто през четвъртото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:37 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация