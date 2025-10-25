Светът е пълен с чудеса, които чакат да бъдат открити, каза пред БТА Мирян Костадинов, създател на музея Phenomena

Светът е пълен с чудеса, които чакат да бъдат открити. Живеем в прекрасен свят с много интересни и заобикалящи ни феномени, които заслужават да им обърнем внимание. Това каза пред БТА Мирян Костадинов, създател на първия музей на науката и изкуството в България - Phenomena, който отвори врати в София.

Музеят съчетава наука, технологии и изкуство. Целта на създателите е мястото да провокира любопитството и да превърне научното познание в преживяване, достъпно за всички възрасти.

ЕКСПОНАТИТЕ

„Имаме над 100 интерактивни експоната, но плановете ни са музеят да се развива постоянно. Искаме той да бъде жив организъм, който се променя с времето“, казва Костадинов.

По думите му първоначално е била подготвена по-голяма селекция от близо 200 експоната, но част от тях са отпаднали поради съображения за безопасност. „Някои бяха твърде чупливи, други използваха вода или пламък. За нас безопасността на посетителите е на първо място“, обясни той.

Phenomena е достъпен за всички възрастови групи. „Няма възрастови ограничения – дори за най-малките има какво да видят и докоснат. Искаме всеки да излезе оттук с искрата на любопитството, с желание да пита и да търси отговори“, отбелязва още създателят на музея.

БЪЛГАРСКИ ПРИНОС

В музея вече има демонстрации с технологични инсталации, сред които робот-куче, планират се и тематични пърформанси. Част от експонатите са изцяло български разработки. „Около 30 процента от експонатите са дело на български творци. Без помощта на приятели и съмишленици този проект нямаше да бъде възможен“, отбеляза Костадинов.

Експозицията е организирана в няколко тематични секции – от зали, посветени на плазмата, светлината и поляризацията, през експерименти с отражения, огледала и сенки, до пространства за флуидна динамика, геометрия, музика и изкуство. В една от залите посетителите могат сами да създадат произведение, вдъхновено от японското изкуство, и да го отнесат със себе си.

Мирян Костадинов посочва, че концепцията няма аналог у нас, а вероятно и в Европа. В бъдеще екипът обмисля разширяване на проекта и в други държави, включително чрез франчайз модел.

„Инвестицията многократно надхвърли първоначалните ни очаквания, но резултатът си заслужава. Надявам се Phenomena да вдъхнови хората да гледат на света с повече удивление“, казва още Костадинов.

Мирян Костадинов е музикант, дизайнер и изследовател, познат като фронтмен на рок групата Miry. Завършил е изящно изкуство и дизайн в университета „Хъдърсфийлд“ във Великобритания, а преди това е изучавал математика и физика. Опитът му в интерактивни експозиции из Европа го вдъхновява да създаде пространство, където „науката оживява, а изкуството разказва истории".

Както БТА писа, експозицията обхваща над 100 интерактивни инсталации, разположени върху площ от повече от 500 кв. м. В нея посетителите ще могат да експериментират с физични явления, да управляват куче робот, да „създават мълнии“ и да вдъхват живот на произведения на изкуството чрез движение и светлина. Сред експонатите са и механични създания, задвижвани от вятъра, интерактивни пъзели и демонстрации на природни структури като кристали и пера.