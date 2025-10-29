Обвинение срещу бившия лидер на Австрийската партия на свободата Хайнц-Кристиан Щрахе за злоупотреба с доверие

Виенската прокуратура внесe в Окръжния наказателен съд обвинителен акт за злоупотреба с доверие срещу бившия ръководител на крайнодясната Австрийска партия на свободата (АПС) и бивш вицеканцлер Хайнц-Кристиан Щрахе.

Според изявление на прокуратурата Щрахе се е опитал да си присвои премия от застрахователна полица „Живот“ на стойност над 300 000 евро, сключена от виенската организация на АПС в негова полза, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ.

Освен Щрахе е обвинено още едно лице. През 2007 година виенската организация на АПС е сключила десетгодишна застраховка „Живот“, а като застраховано лице е бил вписан Щрахе в качеството си на областен партиен председател. В случай на смърт семейството му е трябвало да бъде обезпечено, а при доживяване — виенската организация на АПС да получи сумата.

През 2014 година Щрахе и също обвиненият негов съпартиец – без обсъждане или решение на партиен орган – са изготвили с адвокат ново споразумение между партията и Щрахе, според което той самият става получател на премията и в случай на доживяване.

Освен това, според обвинението, Щрахе и след оставката си многократно се е опитвал да убеди членове от виенската организация на АПС да наредят изплащането на застрахователната премия на него. Той е обвинен в извършване на опити за престъпление „злоупотреба с доверие“, за което законът предвижда от една до десет години лишаване от свобода.

Обвинението все още не е влязло в сила, тъй като обвиняемите имат право в срок от 14 дни след връчването му да подадат възражение пред съда.