Бразилия се стреми към пълноправно членство в АСЕАН, заяви президентът Лула да Силва

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва заяви, че Бразилия работи за пълноправно членство в Асоциацията на югоизточните азиатски нации (АСЕАН), става ясно от изявление на президентската канцелария, цитирана от Синхуа.

Говорейки в Джакарта по време на официалното си посещение в Индонезия Лула изрази надежда за по-силни връзки с АСЕАН.

"Надявам се, че ще продължим да укрепваме отношенията си и да вървим напред с положителна перспектива. Днешният свят изисква по-голяма способност за преговори и готовност от политическите лидери", заяви Лула след среща с генералния секретар на АСЕАН Као Ким Хурн.

Бразилският президент подчерта нарастващото сътрудничество на страната му с блока, особено чрез проекти за развитие, свързващи Югоизточна Азия и Южна Америка.