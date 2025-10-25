Съдия Деница Вълкова представи пред юристи в Девин темата „Изкуственият интелект в доказването на причините за ПТП“

Съдия Деница Вълкова от Върховния касационен съд (ВКС) представи пред юристи в Девин темата „Изкуственият интелект в доказването на причините за пътнотранспортни произшествия (ПТП)“. Днес е вторият ден от обучителния семинар, организиран от Съюза на юристите в България (СЮБ) и Дружеството на СЮБ в Девин.

Откривайки лекцията на Деница Вълкова, председателят на СЮБ Владислав Славов каза, че за бъдещето на изкуствения интелект трябва да се мисли внимателно и отбеляза, че в момента в Китай и Индия изкуствения интелект се ползва в много голяма степен в правораздаването и те засега са водещи държави в това. Съдия Вълкова благодари на председателя на Славов и посочи, че трябва да се поощри неговата последователност и принципните му позиции за независимост на съдебната система и модернизация.

„Излишно е да казвам колко съм впечатлена от неговите виждания за реформата, сред които това, че не ни трябва случайно разпределение на делата, а просто не трябва да има случайни съдии и критиките, които той отправя към „анонимниците, които пипнаха Конституцията“, каза съдия Вълкова. Тя спомена домакина и организатор на събитието съдия Елка Хаджиева от Девин - по думите ѝ една от малкото хора в страната, които могат да съберат юристи на едно място от всички краища на България.

Във връзка с темите за изкуствения интелект Деница Вълкова каза, че те са важни и ще ни тласнат към по-модерно правосъдие и независимост от тази, която в момента става все по-застрашена, най-малкото заради институционалното напрежение. „Трябва да познаваме изкуствения интелект, който е известен като пета индустриална революция. Ние, юристите, сме длъжни да го познаваме и защото той поставя проблеми в правосъдието както в световен, така и в национален мащаб“, каза още тя.

Вълкова запозна присъстващите с конкретни казуси на правни спорове, включително и по линия на доказването по делата за престъпления по транспорта.

Съдия Деница Вълкова работи от 1997 г. в съдебната система. Преминала е през всички нива в структурата на съдилищата. Преподава в Националния институт по правосъдие, води и упражнения по „Наказателен процес“ в Софийски университет „Климент Охридски“. В периода 2009-2013 година е заместник-министър на правосъдието.