Подробно търсене

Представители на Съвета за електронни медии участваха в 62-рата среща на European Platform of Regulatory Authorities в Ереван

Представители на Съвета за електронни медии участваха в 62-рата среща на European Platform of Regulatory Authorities в Ереван
Представители на Съвета за електронни медии участваха в 62-рата среща на European Platform of Regulatory Authorities в Ереван
Представители на Съвета за електронни медии участваха в 62-рата среща на European Platform of Regulatory Authorities в Ереван. Снимка: СЕМ
София,  
25.10.2025 12:32
 (БТА)

Съветът за електронни медии (СЕМ) взе участие в 62-рата среща на European Platform of Regulatory Authorities (EPRA). Събитието се проведе от 22 до 24 октомври в Ереван, столицата на Република Армения, съобщават от СЕМ.

Съветът за електронни медии е представляван от председателя на СЕМ д-р Симона Велева, Пролет Велкова, член на СЕМ и Илия Люцканов, гл. експерт.

„На събитието бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с насърчаване и защита на медийния плурализъм в ерата на цифровите технологии, както и определяне и прилагане на стратегии в бързо развиваща се среда“, отбелязват от Съвета за електронни медии.

/ВСР

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

16.10.2025 12:43

Съветът за електронни медии удължи лицензиите на седем радиостанции

Съветът за електронни медии (СЕМ) прие на днешното си заседание решения за удължаване с по 15 години на сроковете на индивидуалните лицензии за доставяне на радиоуслуги на седем радиостанции. „В момента има голямо насищане на искания за удължаване
10.10.2025 13:46

СЕМ изразява готовност да предоставя експертно становище по бъдещи текстове, които пряко засягат медийната среда

Съветът за електронни медии (СЕМ) публикува на сайта си позиция по повод публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс.  „Съветът за електронни медии е изненадан от бързата законодателна процедура, през която преминават
09.10.2025 13:08

Съветът за електронни медии не прие отчета на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за периода януари - юни 2025 г.

Отчетът на генералния директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков за периода януари – юни 2025 г. не бе приет от членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) на днешното заседание.  С четири гласа против и един „за“ - този на Галина

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:00 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация