Представители на Съвета за електронни медии участваха в 62-рата среща на European Platform of Regulatory Authorities в Ереван

Съветът за електронни медии (СЕМ) взе участие в 62-рата среща на European Platform of Regulatory Authorities (EPRA). Събитието се проведе от 22 до 24 октомври в Ереван, столицата на Република Армения, съобщават от СЕМ.

Съветът за електронни медии е представляван от председателя на СЕМ д-р Симона Велева, Пролет Велкова, член на СЕМ и Илия Люцканов, гл. експерт.

„На събитието бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с насърчаване и защита на медийния плурализъм в ерата на цифровите технологии, както и определяне и прилагане на стратегии в бързо развиваща се среда“, отбелязват от Съвета за електронни медии.

/ВСР