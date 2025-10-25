БФХГ организира треньорски семинар в Сандански

Успоредно с Държавното първенство по художествена гимнастика, категория Б индивидуално в град Сандански започна и двудневен треньорски семинар, съобщават от БФХГ.

На този голям форум, в който участват 63 клуба Треньорската комисия към централата организира и няколко лекции за обучение на специалистите. Въпреки натоварената програма, между състезание и съдийски конференции, общо 70 специалиста (41 присъствено и 29 онлайн) взеха участие в първия ден.

Димитър Георгиев откри с основна информация относно обработката на музики и важни моменти при използването им на състезания. Преподаватели от Национална спортна академия "Васил Левски" поднесоха интересна и актуална тема в семинарната програма - "Превенция на травматизма при занимания по художествена гимнастика".

Доц. Мария Гатева започна с представяне на проект, които установява основни грешки в техническата подготовка в обучението на подрастващите гимнастички, причините довели до това и начини за отстраняване.

Доц. Таня Груева като специалист кинезитерапевт и в същото време бивш състезател в този спорт, изключително достъпно и полезно представи проблемите при долните крайници и ходилата.

Първият ден приключи с данните на гл. ас. Борислав Чонгов, който дълги години работи в областта на гръбначните изкривявания. Неговото положително мнение по отношение на художествената гимнастика, която може да се използва за укрепване на гръбначния стълб беше окуражаваща за всички присъстващи.

"Лекциите се превърнаха в открити дискусии и активността на специалистите беше нужната обратната връзка за подобряване на общата ни работа", написаха от централата във Фейсбук.