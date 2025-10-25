Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото, каза в Разград Бойко Борисов

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Младежи от ГЕРБ дискутират на регионална академия в Разград темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора. На снимката (от ляво надясно): министърът на финансите Теменужка Петкова, областният координатор на ГЕРБ-Разград Михаил Тодоров и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов Снимки: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
25.10.2025 11:14
 (БТА)

Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото, каза Бойко Борисов в Разград, по време на регионалната академия Младежи – ГЕРБ. Темите на форума са европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.

Борисов посочи, че една партия се създава от съмишленици, ако обществото има нужда и интерес от нея. Лидерът на ГЕРБ заяви, че технологиите се развиват бързо, а когато вече има изкуствен интелект, бум на роботизацията, ГЕРБ трябва да е партията от единомишленици, които да помагат на обществото да влезе в новия свят. "Светът се променя с шеметна скорост и затова, когато правих ГЕРБ, когато измисляхме името на партията, тогава беше времето, в което бяха спрени абсолютно всички еврофондове. България беше затънала, нямаше Шенген, нямаше еврозона. Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген и предстои влизането ни в еврозоната", каза Бойко Борисов.

Той добави, че тази съвкупност от единомишленици трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект и всичко, което минава през младите хора.

Бойко Борисов се пошегува, че интерактивното куче, представено от Владимир Темелков, може да бъде както полезно, така и опасно. Той добави, че изкуственият интелект може да преобразува всичко, дори физиономиите на политическите лица. Затова според Борисов е нужен е закон, който да защити личния живот на хората. "Аз искам ГЕРБ да изглежда по друг начин, по този начин, по който работим в момента, за да сме нужни на обществото. Няма никакъв друг смисъл да се участва в политиката", допълни Борисов. 

Очаква се на форума да бъдат дискутирани теми за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България, ролята на спорта в развитието на младите хора, но и горещите теми от политическия живот през последните дни. Освен Борисов, в академията участва министърът на финансите Теменужка Петкова, бившият евродепутат Асим Адемов - съветник на министър-председателя, Петър Младенов - зам.-министър на младежта и спорта и Георги Наков - народен представител в парламента на Румъния.

/РИ/

