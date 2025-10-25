Ако бяхме дезертирали и бяхме отишли на предсрочни избори, това щеше да компрометира държавата в Брюксел, каза в Разград Бойко Борисов

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Младежи от ГЕРБ дискутират на регионална академия в Разград темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора. Във форума участва председателят на ГЕРБ Бойко Борисов Снимки: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
25.10.2025 12:13
 (БТА)

Ако бяхме дезертирали и бяхме отишли на предсрочни избори, това щеше тежко да компрометира държавата в Брюксел и пред партньорите ни, които в аванс ни дадоха това, което желаем. Това каза в Разград на регионалната академия Младежи – ГЕРБ председателят на ГЕРБ Бойко Борисов относно политическите събития през последните седмици. Темите на форума са посветени на европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.

Борисов допълни, че 10 дни психолози и анализатори разсъждават “какво е искал да каже поетът”, като уточни, че поетът е самият той. "Учудвам се толкова ли елементарно разсъждават, толкова ли не могат да разберат чистата аритметика. ГЕРБ, БСП и ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП, които са хора на Румен Радев, не гласуват, винаги са “против”, а, за да има правителство трябват 121", заяви Борисов. Той отбеляза, че е поел ангажимент и пред българите, и пред международните партньори, че правителството няма да падне.

"След 27 години мониторинг на съдебната ни система, България беше изведена от този списък. От 40 мерки само три останаха и целта е през април-май да ни извадят и от сивия списък за пране на пари, в който Асен Василев ни вкара", каза още лидерът на ГЕРБ. Той допълни, че подписва и за строеж на два завода.

Бойко Борисов каза още, че няма никакъв страх от Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало". "Поканихме тяхната група, обясних им и на тях целите ни, задачите и те казаха, че всичко, което касае добруването на хората, сме готови да го подкрепяме, без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен", каза Бойко Борисов. По думите му обаче няма политическа класа, която да го оцени. 

/РИ/

