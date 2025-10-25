Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам страх, каза в Разград Бойко Борисов
Бойко Борисов Снимки: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
25.10.2025 11:49
 (БТА)

Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал, но от задаващата се война изпитвам животински страх. Това каза в Разград председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Той подчерта, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война. "Ако този месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам тези възрастни хора да се вразумят и човечеството да не бъде поставено пред риск", каза Борисов.

Относно ситуацията с наложените от САЩ санкции върху "Лукойл" лидерът на ГЕРБ заяви, че те обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Той изрази надежда правителството бързо да разясни това на партньорите и да се намери решение. По думите на Бойко Борисов проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите. 

На въпрос, свързан с бюджета за следващата година Бойко Борисов отговори, че във всички случаи приходите ще са по-големи. За пенсионерите ще има над милиард лева повече, а за работни заплати се предвиждат над 1,2 милиарда лева повече. По думите на Борисов данъците няма да се променят. "С огромни усилия се работи за три процента дефицит, за да не ги удари хората първият бюджет в евро", каза Борисов. 

За таксата за водомер лидерът на ГЕРБ каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е обяснило добре какво имат предвид и по думите му, след като не са обяснили добре, би трябвало да си изтеглят закона. "Защото водата както в България, така и в световен мащаб става все по-ценен продукт, който, за съжаление, българите са научени през вековете да разхищават. С питейна вода се поливат градини, пълнят се басейни, душовете работят по половин час, докато това в Европа отдавна е променено", каза Борисов. Той даде предложение да се направят кръгли маси, за да могат хората да се убедят в това. 

Бойко Борисов е в Разград за участие в регионалната академия Младежи – ГЕРБ. Темите на форума са европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора. Освен Борисов, в академията участва министърът на финансите Теменужка Петкова, бившият евродепутат Асим Адемов - съветник на министър-председателя, Петър Младенов - зам.-министър на младежта и спорта и Георги Наков - народен представител в парламента на Румъния.

 

/РИ/

