Група от 20 футболисти на Левски определи Хулио Веласко за мача с Добруджа

Боян Денчев
снимка: БТА
София,  
25.10.2025 13:15
 (БТА)

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 13-ия кръг на Първа лига срещу Добруджа. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е днес, 25 октомври от 18:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

/БД/

