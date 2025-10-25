Ръководството на Лудогорец надъхва футболистите преди гостуването на ЦСКА 1948

Ръководството на Лудогорец пусна мотивиращи думи към футболистите преди гостуването на ЦСКА 1948. Срещата от 13-ия кръг на Първа лига е на 27 октомври (понеделник). Началният час на мача е 17:30.

„Някои игри напомнят, че пътят към върха не е прав. Става въпрос за това как реагираш, как се възстановяваш, как се издигаш отново“, написаха от Лудогорец на своята страница в социалната мрежа „Фейсбук“.