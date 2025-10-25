Ръководството на Лудогорец надъхва футболистите преди гостуването на ЦСКА 1948

site.btaРъководството на Лудогорец надъхва футболистите преди гостуването на ЦСКА 1948
Ръководството на Лудогорец пусна мотивиращи думи към футболистите преди гостуването на ЦСКА 1948. Срещата от 13-ия кръг на Първа лига е на 27 октомври (понеделник). Началният час на мача е 17:30.
„Някои игри напомнят, че пътят към върха не е прав. Става въпрос за това как реагираш, как се възстановяваш, как се издигаш отново“, написаха от Лудогорец на своята страница в социалната мрежа „Фейсбук“.
/БД/
