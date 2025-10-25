Подробно търсене

Вашингтон постигна убедителен успех над Кълъмбъс

Боян Денчев
снимка: АР, Sue Ogrocki
Вашингтон,  
25.10.2025 10:42
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Бъфало – Торонто     – 5:3
Кълъмбъс – Вашингтон – 1:5
Ню Джърси – Сан Хосе – 3:1
Уинипег – Калгари    – 5:3

Класиране:
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Монреал 12 точки, Детройт 10, Бъфало 8
Столична дивизия: Ню Джърси 14, Каролина 12, Вашингтон 12

Западна конференция:
Централна дивизия: Колорадо 13, Уинипег 12, Юта 12,
Тихооkеанска дивизия: Вегас 12, Сиатъл 10, Анахайм 9.

/БД/

Към 10:57 на 25.10.2025 Новините от днес

