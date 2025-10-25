Вашингтон постигна убедителен успех над Кълъмбъс

site.btaВашингтон постигна убедителен успех над Кълъмбъс
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада: Бъфало – Торонто – 5:3 Кълъмбъс – Вашингтон – 1:5 Ню Джърси – Сан Хосе – 3:1 Уинипег – Калгари – 5:3 Класиране: Източна конференция: Атлантическа дивизия: Монреал 12 точки, Детройт 10, Бъфало 8 Столична дивизия: Ню Джърси 14, Каролина 12, Вашингтон 12 Западна конференция: Централна дивизия: Колорадо 13, Уинипег 12, Юта 12, Тихооkеанска дивизия: Вегас 12, Сиатъл 10, Анахайм 9.
/БД/
