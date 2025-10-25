С тържествена литургия Белово отбеляза 100-годишнината на православния храм "Света Троица"

Десетки жители на Белово изпълниха православния храм "Света Троица", за да отбележат 100-годишнината от неговото съграждане.

Архиерейската света литургия възглави Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Пловдивския митрополит Николай, в съслужение с архиерейския наместник Боян Кочев и свещеници от Пазарджишката духовна околия.

Под купола на стогодишния храм прозвучаха и църковни песни, изпълнени от детски хор "Вяра, Надежда, Любов и София".

Радостен е днес нашият духовен празник, защото вече сто години църквата издига своите куполи към небето като свидетелство за вярата, надеждата и любовта на благочестивите беловци. С тези думи се обърна към миряните Белоградчишкият епископ Поликарп.

Днес, когато се навършва един век от освещаването на храма, ние не просто отбелязваме годишнина, а изповядваме живата памет на народа ни, който е знаел, че без храм няма народ, без молитва няма благословение, а без Бога няма живот. Това е свидетелство за духовната зрялост на нашите предци, които, макар и в трудни времена, са положили сили, средства и труд, за да издигнат дома на пресветата Троица. Ние като техни наследници сме призвани да не бъдем само пазители на зидове, а живи камъни в духовния храм на Господа, каза още епископ Поликарп. Той благослови жителите на Белово и им пожела здраве и дълголетие.

Сред официалните гости на празника бяха народният представител от ГЕРБ- СДС Дафинка Семерджиева, кметът на Белово Стойко Стефанов, председателят на Общинския съвет Васил Савов и потомци на ктиторите, подпомогнали съграждането на църквата.

По повод годишнината, Историческият музей в града, с помощта на църковното настоятелство, издаде книга, която събира летописите за построяването на храма.

Пред БТА директорът на културната институция Севдалина Попова разказа, че предстоятелят на църквата отец николай Генев е предоставил целия архив. Това е една история за градското единство, за раждането през 1904 година на мечтата гара Белово да има свой храм, до освещаването му през 1925 г. Тя отбеляза още, че въпреки преживените тогава две национални катастрофи, беловци се обединяват в съзиданието и така укрепват българския си дух.

Изданието днес бе представено за първи път пред публика. Това е петата книга от поредицата “Беловският ХХ век“, която музеят издава.