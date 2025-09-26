Почти три четвърти от предприемачите в Нидерландия изпитват по-голяма несигурност

Почти три четвърти от предприемачите в Нидерландия са изпитали по-голяма икономическа несигурност през изминалата година. Основните причини за това са промените в търсенето или пазара, геополитиката и вътрешната политика. За да се справят с това, предприемачите най-често увеличават вътрешната си гъвкавост или отлагат инвестициите си. Това съобщи днес Централната статистическа служба на страната въз основа на проучване от юли.

Това проучване е проведено сред предприятия с пет или повече заети лица, в сътрудничество с Търговската камара, Икономическия институт за строителството, Организацията за малки и средни предприятия Асоциацията на предприемачите.

Най-често посочваната причина за нарастващата несигурност са промените в търсенето или на пазара, като над една трета от предприемачите посочиха тези основания. Геополитиката също беше важна причина, като 28 процента от предприемачите са я посочили като една от основните причини за нарастващата несигурност. Освен това вътрешната политика или регулациите са важна причина за нарастващата несигурност за над 22 на сто от предприемачите.

Делът на предприемачите, които са изпитвали по-голяма несигурност, варира значително в зависимост от отрасъла. В транспорта и складовете, търговията на едро и търговското посредничество, селското стопанство и промишлеността този дял е бил относително висок - около 80 на сто. В автомобилния бизнес и бизнес услугите това са около 65 процента.

Проучването показва, че най-често споменаваната от предприемачите мярка да са справят с несигурността е увеличаването на вътрешната гъвкавост: над една четвърт от предприемачите посочват именно това. 19 процента от предприемачите отбелязват, че отлагат или намаляват инвестициите, а 17 на сто - натрупването на финансови резерви и по-стриктно управление на ликвидността като реакция на повишената несигурност.

Делът на предприемачите, които изпитват повишена несигурност и предприемат мерки срещу нея, варира в зависимост от отрасъла. В промишлеността и селското стопанство този дял е относително висок - около 70 процента, докато в търговията с автомобили и автосервизите, както и в хотелиерството и ресторантьорството, той е относително нисък - около 53 на сто.