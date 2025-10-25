Днес се отбелязва Световният ден на пастата - една от най-популярните храни на планетата

Всяка година на 25 октомври се отбелязва Световният ден на пастата (World Pasta Day) и любителите на макаронените изделия имат специален повод за празник. На тази дата кулинари, ресторанти и ентусиасти се обединяват, за да отдадат почит на една от най-разнообразните и обичани храни на планетата - разнообразна, лесна за приготвяне, вкусна, засищаща и полезна.

Денят се отбелязва от 1998 г. с решение на Световния конгрес на производителите на тестени изделия в Рим, Италия, взето на 25 октомври 1995 г.

Световният ден на пастата е учреден с цел популяризирането й като вкусна, устойчива и полезна храна, разпространена на всички континенти и способна да задоволи всички видове кухни - от домашната до висшата.

Денят се превръща в нещо повече от просто отдаване на почит към тази обичана храна - той е и начин да се насърчи консумацията й и да се насочи вниманието към ползите от балансираното хранене, в което пастата играе съществена роля, отбелязва сайтът restauranterossini.com.

Пастата не е само вкусно ястие, но и символ на единство между културите. Този глобален празник има за цел да популяризира не само самото ястие, но и способността му да се адаптира към различни кухни по целия свят, като същевременно запазва своята същност. Той също така насочва вниманието към ползите от пастата като част от Средиземноморската диета, смятана за една от най-здравословните в света.

Събитията на този ден често включват дискусии за устойчивостта на храните и отговорната гастрономия, поставяйки значението на пастата в по-широка перспектива, отвъд само вкусовото й качество.

Денят се отбелязва по различни начини по целия свят. В Италия, считана за родното й място, е обичайно ресторантите и домакинствата да сервират традиционно приготвени ястия и да празнуват богатата й кулинарна история. Асоциации и производители организират събития, панаири и състезания, за да разпространяват културата на пастата.

В други страни, като САЩ, Бразилия и Испания, дейностите около тази дата включват специални менюта в ресторантите и фестивали на храната. Честванията наблягат на отговорното готвене и използването на местни съставки, в съответствие с посланието за устойчивост.

През последните години празникът включва и кампании, които насърчават хората да споделят любимите си рецепти с макаронени изделия в социалните медии, използвайки хаштагове като #WorldPastaDay.

В света има над 600 разновидности паста и десетки начини за приготвянето й. Когато се вземе предвид разнообразието от подправки и сосове, броят на вариациите става впечатляващ.

Според исторически данни пастата е изобретена в Китай през III век пр.н.е. И днес пристрастието на източните народи към различни видове нудли е известно на всички. С времето това ястие се разпространява и в други азиатски страни.

В Европа, и по-специално на територията на съвременна Италия, според една от версиите, макаронените изделия се появяват още през етруския период, т.е. преди Римската империя.

Според други данни, те са попаднали в Европа благодарение на арабите през VIII век в Андалусия, а след това постепенно са се разпространили в кулинарните култури на други страни.

Италианците обаче са първите, които масово развиват производството на макаронени изделия и тяхното разнообразие, като всеки регион на страната създава свои собствени варианти. Затова Италия често се е наричана "родина на пастата".

Първата фабрика за паста в САЩ е построена в Бруклин, според сайта buzzfeed.com.

Според диетолозите и лекарите макаронените изделия от твърди сортове пшеница са полезни, тъй като имат сравнително нисък гликемичен индекс, което означава, че за дълго време задоволяват чувството на глад.

Те действат благоприятно на храносмилателната система, тъй като съдържат фибри, които улесняват процеса на храносмилане и усвояване на храната в стомаха. Фибрите също така помагат за прочистването на стомашно-чревния тракт и извеждането на токсини и отпадни продукти от организма.

Витамините от В групата и триптофанът, съдържащи се в макаронените изделия, участват в основните метаболитни процеси, а също така оказват положително влияние върху работата на нервната система.

Пастата съдържа още витамин Е, който спомага за оздравяването на кожата и косата и играе важна роля във функционирането на репродуктивната система при жените, както и желязо, необходимо за работата на кръвоносната система и поддържането на нормални нива на хемоглобина, отбелязва сайтът gastronom.ru.

Потреблението на макаронени изделия на глава от населението варира в различните страни. Според статистически проучвания, абсолютен лидер в тази област остава Италия, където консумацията на макаронени изделия е средно 23 килограма на човек годишно.

Смята се, че в световен мащаб се консумират 13 милиона тона паста годишно.

Най-популярните видове паста са спагети, макарони и пене, според сайта essentialitaly.co.uk.

Любопитен факт е, че първоначално макаронените изделия се били консумирани без добавки или са били поръсвани със захар, канела и меко сирене и са били поднасяни като десерт. Добавянето към тях на доматен сос започва около 1700 г. и оттогава това се смята за класическа рецепта.

Друг интересен факт е, че италианците консумират средно 600 милиона километра спагети годишно, които биха били достатъчни, за да се увие цялата планета около 15 000 пъти.

В Италия за ядене на спагети се използват само вилици, които се въртят в купата. Американците обаче предпочитат да използват лъжица за тази иновативна техника.

Научно доказано е, че макаронените изделия правят хората правят по-щастливи. Според учените въглехидратите в тях увеличават производството на серотонин - невротрансмитер, за който се смята, че повишава чувството на щастие.

На 1 април 1957 г. една от първите телевизионни шеги по случай Деня на шегата убеждава зрителите на Би Би Си, че спагетите растат по дърветата.

Макаронените изделия "ал денте" не само правят вкуса по-добър и по-приятен, но и засищат за по-дълго.

Пастата съдържа шест от осемте незаменими аминокиселини и когато се комбинира с месо, млечни продукти и други протеинови храни, може да осигури в едно ястие всички аминокиселини, от които човек има нужда.