БК Русе и Локомотив София с отборните титли на Държавния личен шампионат по бокс

снимка: организаторите
Благоевград,  
25.10.2025 11:57
БК Русе и БК Локомотив София са големите победители тази година от Държавните лично-отборни първенства за девойки до 15 и до 18 години и за младежи до 18 години. Двата клуба спечелиха титлите в съответните възрасти след края на втория кръг, който се проведе в Благоевград.

При девойките до 15 години БК Русе завърши на върха, изпреварвайки пловдивския Мизия, а на трето място се нареди ЦСКА.

При по-големите, до 18 години, Локомотив София взе трофея, следван от Русе и ДСД. Столичните "железничари" са над всички и при младежите до 18 години. Там те изпревариха Лаута Армия и Пирин.

