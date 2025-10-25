При неутрализиране на престъпна група за трафик на мигранти през България са задържани шест души, съобщиха от полицията

Шестима са задържани при неутрализирането на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа в рамките на специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). За това съобщиха от МВР. Операцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана.

Арестуваните са трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест, допълниха от МВР.

По време на разследването са претърсени три имота и един автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и други вещи, свързани с престъпна дейност. Разпитани са 11 свидетели. Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура. Работата по случая продължава.

Граничните полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г., казаха още от МВР. "Две поредни години имаме по 70% намаление на мигрантския натиск", каза на Международната конференция "България в Шенген" главен комисар Антон Златанов, директор на ГДГП.