Лос Анджелис Лейкърс победи Минесота в мач от НБА

site.btaЛос Анджелис Лейкърс победи Минесота в мач от НБА
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада: Торонто – Милуоки – 116:122 Орландо – Атланта – 107:111 Бруклин – Кливланд – 124:131 Ню Йорк – Бостън – 105:95 Хюстън – Детройт – 111:115 Мемфис – Маями – 114:146 Ню Орлиънс – Сан Антонио – 116:120 след продължение Далас – Вашингтон – 107:117 ЛА Лейкърс – Минесота – 128:110 Портланд – Голдън Стейт – 139:119 Сакраменто – Юта – 105:104 ЛА Клипърс – Финикс – 129:102
/БД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина