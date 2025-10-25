Подробно търсене

Лос Анджелис Лейкърс победи Минесота в мач от НБА

Боян Денчев
снимка: АР
Вашингтон,  
25.10.2025 10:49
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Торонто – Милуоки – 116:122
Орландо – Атланта – 107:111
Бруклин – Кливланд – 124:131
Ню Йорк – Бостън – 105:95
Хюстън – Детройт – 111:115
Мемфис – Маями – 114:146
Ню Орлиънс – Сан Антонио – 116:120 след продължение
Далас – Вашингтон – 107:117
ЛА Лейкърс – Минесота – 128:110
Портланд – Голдън Стейт – 139:119
Сакраменто – Юта – 105:104
ЛА Клипърс – Финикс – 129:102

/БД/

