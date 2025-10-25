Община Белослав ще има нов ферибот, построен с 24 милиона лева от държавния бюджет. Началото на проекта бе поставено официално днес в присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовия министър Теменужка Петкова, областния управител на Варна Андрияна Андреева, депутати от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", кметове на общини от региона. Реализацията на инициативата бе благословена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Новият ферибот трябва да бъде готов до октомври 2026 година. За построяването му са преведени първите седем милиона лева.

