Община Белослав ще има нов ферибот, построен с 24 милиона лева от държавния бюджет

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Финансовият министър Теменужка Петкова подписва символичен елемент от бъдещия ферибот Снимка: кореспондент на БТа във Варна Данаил Войков
Варна,  
25.10.2025 13:11
Община Белослав ще има нов ферибот, построен с 24 милиона лева от държавния бюджет. Началото на проекта бе поставено официално днес в присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовия министър Теменужка Петкова, областния управител на Варна Андрияна Андреева, депутати от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", кметове на общини от региона. Реализацията на инициативата бе благословена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. 

Новият ферибот трябва да бъде готов до октомври 2026 година. За построяването му са преведени първите седем милиона лева.

