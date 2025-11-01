Средствата за образование ще нараснат и ще позволят увеличение на възнагражденията, каза в Нова Загора министър Красимир Вълчев

„Бюджетът никога не е достатъчен, но от моя гледна точка този бюджет е добър за образователната система на фона на цялостната бюджетна ситуация“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Нова Загора, където днес, в Деня на народните будители, бе открит паметник на Стоян Омарчевски.

Министърът коментира, че държавата се намира в „траен бюджетен дисбаланс“, който е резултат от поредица от решения за увеличение на различни разходи през последните години. „Последните години гласувахме много хубави неща – увеличение на заплати, пенсии, безплатни детски градини, безплатни учебници, повече средства за отбрана. Проблемът е, че когато ги съберем в една рамка, не излиза сметката“, посочи Вълчев.

Той допълни, че въпреки ограниченията, средствата за образование ще се увеличат с „една значителна сума“, която ще позволи повишаване на възнагражденията в сектора над средното увеличение за останалите бюджетни дейности.

„Не мога да дам конкретни параметри, тъй като в следващите дни и седмици ще договорим механизма на увеличение със синдикатите, директорите и ректорите. Министерството на финансите в момента прави последни промени, затова съм предпазлив да давам повече информация. Но това, което мога да потвърдя, е, че ще има увеличение на възнагражденията“, заяви министър Вълчев.

Изказването си той направи по време на церемонията по откриването на паметник на Стоян Омарчевски – министър на просвещението в периода 1920–1923 г., въвел задължителното основно образование и предложил 1 ноември да бъде честван като Ден на българските народни будители.