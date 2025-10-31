Потребителската инфлация в Токио се ускорява повече от очакваното, промишленото производство с първи месечен ръст от 3 месеца

Инфлацията в Токио се е ускорила повече от очакваното през октомври, подхранвана от по-високите цени на хранителните продукти и силните частни разходи. Основната инфлация също е останала над годишната цел на Японската централна банка, показват публикуваните от властите в петък и цитирани от Инвестинг.ком данни.

Основният индекс на потребителските цени, който изключва колебанията в цените на пресните храни, се е повишил с 2,8 процента на годишна база, при очаквания от 2,6 процента и спрямо 2,5 процента през предходния месец. Индексът, който изключва както цените на пресните храни, така и на енергията, също се е увеличил от 2,5 до 2,8 процента, оставайки значително над целта на Японската централна банка от 2 процента. Този показател се разглежда като ключова мярка за основната инфлация от централната банка.

Ускорението на инфлацията отразява стабилното покачване на цените на хранителните продукти, които остават високи въпреки поевтиняването на ориза спрямо рекордните му нива от по-рано през годината. Разходите за стоки с висока добавена стойност също са се повишили през октомври, което подсказва засилване на вътрешното потребление.

Данните бяха публикувани ден, след като Японската централна банка (“Банк ъф Джапан“, Bank of Japan) остави основните лихвени проценти без промяна, но сигнализира готовност за повишение, ако икономическият растеж и инфлацията се развият в съответствие с прогнозите ѝ. В съобщението си банката отбеляза, че очаква временно забавяне на инфлацията, но подчерта, че „балансът на рисковете остава нагоре“.

Инфлацията в Токио често се използва като водещ индикатор за ценовата динамика в цялата страна. Новите данни сочат, че инфлацията на потребителските цени в Япония вероятно се е ускорила и на национално ниво през октомври, след като през септември тя остана значително над целевото равнище от 2 процента.

Промишленото производство отбелязва месечен ръст за първи път от три месеца насам

Междувременно други данни показаха, че промишленото производство в Япония се е повишило с 2,2 процента на месечна база през септември - първото увеличение от три месеца и по-силно от очакванията на анализаторите. На тримесечна база обаче производството е намаляло с 0,1 процента през третото тримесечие, главно поради намаленото производство на транспортно оборудване и стомана, засегнати от американските мита.

Експертите очакват, че неотдавнашното облекчаване на митническите напрежения ще подпомогне възстановяването на производството през следващите месеци. Продажбите на оборудване за производство на полупроводници са се увеличили за втори пореден месец, което показва стабилно глобално търсене на чипове.

Продажбите на дребно са нараснали с 0,3 процента през септември, по-малко от пазарните очаквания от 0,8 процента. Както промишленото производство, така и потребителските разходи отбелязват спад през третото тримесечие, което вероятно ще се отрази в леко свиване на брутния вътрешен продукт за периода. Все пак възстановяването през септември подсказва постепенно подобряване на икономическата активност през последното тримесечие на 2025 г.

Вчера „Банк ъф Джапан“ посочи несигурността в международната търговия като основна причина за изчакването с ново повишение на лихвите. Въпреки това днешните данни сочат за възможно икономическо оживление, което би могло да подкрепи решението за вдигане на лихвите още през декември.

В изпратен до редактор на БТА коментар анализаторите от Ай Ей Джи (ING) поясняват, че новите данни „затвърждават очакванията, че Японската централна банка ще предприеме стъпка към умерено затягане на паричната политика преди края на годината“.