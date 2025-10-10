Производствените цени в Япония се повишават с 2,7 на сто през септември, икономиката вероятно се е свила през третото тримесечие

Индексът на цените на производител (PPI) в Япония се е повишил през септември с 2,7 на сто на годишна база и с 0,3 на сто спрямо предходния месец, показват данни на Японската централна банка, цитирани от Ройтерс.

Основни фактори за увеличението са били напитките и храните, които са поскъпнали с 4,7 на сто на годишна база, както и транспортното оборудване, чиито цени са се повишили с 2,0 на сто. Ръст е отчетен и при други продуктови групи.

Селскостопанските продукти отбелязаха силно поскъпване от 30,5 на сто през септември, макар и под ръста от 41 на сто през предходния месец. Цените на електроенергията, газа и водата са се повишили с 0,7 на сто, след като през август бяха намалели с 3,1 на сто.

Индексът на цените на производител измерва цените франко завода – тоест тези, които се начисляват на предприятията и търговците на дребно.

Индексът на експортните цени на Япония в договорна валута (обикновено щатски долари) е намалял с 0,2 на сто на годишна база през септември, докато индексът на вносните цени е спаднал с 3,2 на сто, съобщава Японската централна банка.

Междувременно проучване на Блумбърг сред 58 икономисти сочи, че след пет последователни тримесечия на растеж японската икономика вероятно се е свила през третото тримесечие, тъй като американските мита са засегнали износа.

Медианната оценка е за годишен спад на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1,2 на сто за периода юли–септември – значителна ревизия спрямо предишната прогноза за ръст от 0,1 на сто. Официалните данни ще бъдат публикувани на 17 ноември.

Икономистите очакват износът да се понижи с 4 процента спрямо предходното тримесечие, особено поради рязкото намаляване на износа за САЩ, въпреки постигнатото през юли споразумение, което фиксира митата на 15 на сто. Очаква се частното потребление да е нараснало с 0,5 на сто, подкрепено от повишените заплати.

Инфлацията се очаква да остане над целевото равнище от 2 на сто, определено от Японската централна банка, което продължава да оказва натиск върху покупателната способност на домакинствата.