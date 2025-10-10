Подробно търсене

Производствените цени в Япония се повишават с 2,7 на сто през септември, икономиката вероятно се е свила през третото тримесечие

Бойчо Попов
Производствените цени в Япония се повишават с 2,7 на сто през септември, икономиката вероятно се е свила през третото тримесечие
Производствените цени в Япония се повишават с 2,7 на сто през септември, икономиката вероятно се е свила през третото тримесечие
Снимка: AP/Hiro Komae, архив
Токио,  
10.10.2025 11:12
 (БТА)

Индексът на цените на производител (PPI) в Япония се е повишил през септември с 2,7 на сто на годишна база и с 0,3 на сто спрямо предходния месец, показват данни на Японската централна банка, цитирани от Ройтерс.

Основни фактори за увеличението са били напитките и храните, които са поскъпнали с 4,7 на сто на годишна база, както и транспортното оборудване, чиито цени са се повишили с 2,0 на сто. Ръст е отчетен и при други продуктови групи.

Селскостопанските продукти отбелязаха силно поскъпване от 30,5 на сто през септември, макар и под ръста от 41 на сто през предходния месец. Цените на електроенергията, газа и водата са се повишили с 0,7 на сто, след като през август бяха намалели с 3,1 на сто.

Индексът на цените на производител измерва цените франко завода – тоест тези, които се начисляват на предприятията и търговците на дребно.

Индексът на експортните цени на Япония в договорна валута (обикновено щатски долари) е намалял с 0,2 на сто на годишна база през септември, докато индексът на вносните цени е спаднал с 3,2 на сто, съобщава Японската централна банка.

Междувременно проучване на Блумбърг сред 58 икономисти сочи, че след пет последователни тримесечия на растеж японската икономика вероятно се е свила през третото тримесечие, тъй като американските мита са засегнали износа.

Медианната оценка е за годишен спад на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1,2 на сто за периода юли–септември – значителна ревизия спрямо предишната прогноза за ръст от 0,1 на сто. Официалните данни ще бъдат публикувани на 17 ноември.

Икономистите очакват износът да се понижи с 4 процента спрямо предходното тримесечие, особено поради рязкото намаляване на износа за САЩ, въпреки постигнатото през юли споразумение, което фиксира митата на 15 на сто. Очаква се частното потребление да е нараснало с 0,5 на сто, подкрепено от повишените заплати.

Инфлацията се очаква да остане над целевото равнище от 2 на сто, определено от Японската централна банка, което продължава да оказва натиск върху покупателната способност на домакинствата.

/БП/

Свързани новини

10.10.2025 10:52

Повечето азиатски борси последваха понижениято от Уолстрийт, но Kospi постави нов рекорд

По-слабото представяне на борсите в САЩ предизвика прибиране на печалби на азиатските пазари днес, предава Дау Джоунс. Индексът Nikkei-225 в Токио спадна с 1 процент, достигайки границата от 48 000 пункта. В Китай индексът Shanghai Composite се
08.09.2025 09:00

Глобалните пазари през седмицата остават в очакване на вота на доверие в Париж, ключови решения на централни банкери и данни за инфлацията

Първата търговска седмица на септември, традиционно смятан за предизвикателен за борсите месец, даде сигнал за потенциалните рискове пред глобалните финансови пазари. Според анализ на германската банка "Хелаба" (Helaba) към вече съществуващия риск
05.07.2022 06:00

Защо японските производители на мотоциклети се отказват от някои от легендарните си модели

Японските производители на мотоциклети "Хонда мотър" (Honda Motor), "Ямаха мотър" (Yamaha Motor), "Судзуки мотър" (Suzuki Motor) и "Кавазаки мотърс" (Kawasaki Motors) планират да спрат производството на около 20 от моделите, които предлагат на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:27 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация