Инфлацията в Япония отслабва за трети пореден месец

Бойчо Попов
Снимка: Kyodo News via AP, архив
Токио,  
19.09.2025 09:45
Инфлацията в Япония продължава да отслабва, показват официални данни, цитирани от Ройтерс. Потребителските цени, без да се отчитат тези на пресните храни, са се повишили с 2,7 на сто на годишна база през август. Анализаторите очакваха именно такъв ръст. Това е третият пореден месец на забавяне на инфлацията – през юли тя беше 3,1 на сто, през юни – 3,3 на сто, а през май – 3,7 на сто.

Дори при включване на цените на пресните храни общият индекс на потребителските цени е нараснал със същия темп от 2,7 на сто през август. Основен принос отново има поскъпването на хранителните продукти, чиито цени са се увеличили със 7,2 на сто на годишна база. Повишение, макар и по-ограничено, се отчита и при енергийните източници.

По-рано днес Японската централна банка "Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) запази основния лихвен процент без промяна на равнище от 0,50 на сто. През миналата година банката прекрати дългогодишната си политика на отрицателни лихви и върна основния процент в положителна територия. Последната промяна беше извършена през януари, когато той бе повишен с 0,25 процентни пункта. Оттогава не са предприемани нови действия по отношение на лихвените равнища.

