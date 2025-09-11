Молбите за помощи при безработица в САЩ скачат до най-високото си равнище от почти четири години

Молбите за помощи при безработица в Съединените щати са се увеличили до най-високото си равнище от близо четири години, което е пореден сигнал за отслабване на трудовия пазар, съобщи Асошиейтед прес.

За седмицата, приключила на 6 септември, броят на американците, подали молби, се е увеличил с 27 000 до 263 000, сочат данни на Министерството на труда. Това е най-високото ниво от седмицата, приключила на 23 октомври 2021 г., и надвишава значително прогнозата на икономистите за 231 000.

Седмичните молби за помощи при безработица, възприемани като показател за съкращенията, обичайно се движат в диапазона между 200 000 и 250 000 от излизането на САЩ от пандемията преди почти четири години. На четириседмична база, която се смята за по-стабилен индикатор, броят им е нараснал с 9750 до 240 500.

Общият брой на американците, получаващи обезщетения за безработица за седмицата, приключила на 30 август, остава без промяна – 1,94 милиона души.

Новите данни идват след месечния доклад за заетостта, публикуван на 5 септември, според който през август са били създадени едва 22 000 работни места. Това потвърждава рязкото забавяне на растежа на заетостта, наблюдавано през последните месеци.

Несигурността около икономическата политика на президента Доналд Тръмп кара работодателите да бъдат по-предпазливи при наемането на служители през 2025 г. Статистиката за пазара на труда е последната преди заседанието на Управлението за федерален резерв на 16-17 септември, когато се очаква централната банка да поднови пониженията на лихвените проценти на фона на засилващи се опасения за заетостта.